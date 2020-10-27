Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик

В ближайшее время Крыму не стоит рассчитывать на серьезные осадки, которые исправят ситуацию с дефицитом воды на полуострове.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Значительных осадков и сильных дождей в месяцы холодного полугодия ждать не приходится. Сильные осадки бывают летом или в начале осени, когда мощная кучевая облачность, взрывные конвективные процессы. Сейчас же резких взрывных процессов не бывает. Дожди, зачастую, монотонные, обложные, но они не интенсивные. Рассчитывать на то, что будут сильные осадки, которые пополнят водохранилища, сложно", - пояснил он агентству "РИА Новости Крым".

Синоптик отметил, что "осадки, скорее всего, будут, но не интенсивные".

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"Может выпасть 35-40 миллиметров за месяц, это достаточно небольшое количество. Трудно рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию, это нереально", - сказал Вильфанд, комментируя засуху в Крыму.

По словам специалиста, стоит ждать сильного наполнения водохранилищ весной, когда начнет таять снег в горах.

"Ситуация достаточно сложная. Чудеса бывают, и возможно, что в течение 10-15 дней будут интенсивнейшие осадки, как в Италии, например. По климатическим характеристикам такое крайне редко бывает. Но на долгие сроки прогнозировать экстремальные осадки невозможно. Только за 3-5 дней, но мы пока не видим такой ситуации", - сказал метеоролог.