Школы и детсады Бердичева переходят на дистанционное обучение из-за попадания города в "красную" зону

В Бердичеве на Житомирщине, который попал в "красную" зону эпидопасности, школы и детсады переходят на дистанционное обучение.

Соответствующее решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До конца этой недели еще продолжаются каникулы, а следующая неделя обучения будет проходить дистанционно - до 6 ноября. Это предварительно до следующего распределения территории Украины на зоны по уровню эпидопасности", - говорится в сообщении.

Каникулы в бердичевских школьников вынужденно начались с 15 октября из-за роста заболеваемости среди учителей и детей.

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Детсады города с понедельника перешли на дистанционную работу и продлится это до конца следующей недели.

В области красный уровень эпидопасности установлен в городах Бердичев, Коростень и в Бердичевском, Коростенском, Лугинском, Любарском, Черняховском, Чудновском районах.