В "Слуге народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге

В Кривом Роге во время проведения местных выборов 25 октября зафиксировали 150 нарушений, которые могут свидетельствовать о манипуляциях и намерениях исказить результат.

Об этом во время пресс-конференции 27 октября рассказало доверенное лицо кандидата в мэра города Дмитрия Шевчика Евгений Ковалев. По его убеждению, фальсификации могут свидетельствовать о попытке действующей власти повлиять на избирательный процесс и не допустить проведения второго тура и установления реального волеизъявления жителей Кривого Рога.

"Наши оппоненты начали подготовку к фальсификации, срыву избирательного процесса задолго до начала дня голосования. Была предоставлена недостоверная информация одним из членов комиссии, который злоупотребляет своим положением. Он сказал, чтобы люди пенсионного возраста приходили голосовать в первой половине дня, а молодежь, которая является главным электоральным полем партии "Слуга народа" вечером. Данное заявление было дезинформацией. Заведено уголовное дело. Далее местная власть плохо организовала избирательный процесс", – рассказал он.

Ковалев отметил, что во время выборов в городе фиксировали многочисленные факты передачи участковыми избирательными комиссиями в территориальные избирательные комиссии поврежденной избирательной документации. Так, например участок в Ингулецком районе передал бюллетени и избирательную документацию неупакованную вообще, а на избирательном участке №121625 пакет с бюллетенями имел повреждения.

По его словам, по меньшей мере 9 участков передали в ТИК поврежденные пакеты. Кроме того, системный характер носили случаи голосования без установления личности избирателя (речь идет о получении бюллетеней в медицинской маске или без документа, удостоверяющего личность).