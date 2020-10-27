На Ивано-Франковщине председатель теробщины попался на взятке 22 тыс. грн за выделение земли, - Нацполиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области правоохранители поймали на взятке двух чиновников одной из территориальных общин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Председатель в сговоре с начальником одного из отделов ОТО требовали с гражданина 22 000 гривен за беспрепятственное предоставление в собственность земельного участка площадью примерно 1,5 га для ведения сельского хозяйства с последующим обустройством его под ставок.

Ранее полицейские задокументировали факты получения трех и пяти тысяч гривен начальником одного из отделов ОТО в качестве "авансовых платежей". Последнюю часть нвзятки - 500 долларов - получил председатель территориальной общины, после чего был задержан правоохранителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ. ФОТО

Проводятся обыски по месту жительства и работы фигурантов с целью выявления и изъятия ранее полученных денежных средств, а также документов, "черновых" записей и других предметов, относящихся к материалов уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Глава одного из сельсоветов Хмельнитчины задержан на взятке в $15 тыс., - Нацполиция. ФОТО