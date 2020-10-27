Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны
Об этом написал Сенкевич в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая социальную напряженность, возникшую в результате введения противоэпидемических ограничений, а также недопущение негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, необходимость сохранения рабочих мест для населения, попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в пределах предоставленных полномочий содействовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ в г. Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Сенкевич.
По его словам, речь идет о работе с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.
Решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 26 октября в Николаеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.