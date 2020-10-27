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Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны

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Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны
Городской голова Николаева Александр Сенкевич просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля смягчить карантинные ограничения в городе.

Об этом написал Сенкевич в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая социальную напряженность, возникшую в результате введения противоэпидемических ограничений, а также недопущение негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, необходимость сохранения рабочих мест для населения, попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в пределах предоставленных полномочий содействовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ в г. Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Сенкевич.

По его словам, речь идет о работе с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 26 октября в Николаеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Топ комментарии

  • Andy Sok
    Иммунитет может спасти от ковид. Но не от голода. А чтобы что-то кушать, нужны деньги. Которые нужно заработать.
  • Andy Sok
    И от голода никто и никогда не умирал, да...
    В 2017 году от пневмонии одних только детей до 5 лет, по данным ВООЗ умерло впод 900 тысяч. На сайте этой организации эти данные есть.
    Что ж вы тогда масочку не носили (передается так же).
    Ковид лечится. Голод... с этим несколько сложнее.
  • Andy Sok
    Расскажи тем кто уже вылечился - что он не лечится))
    А разве там написано что не делали? Штаммов пневмонии пусть не так много как у гриппа но все равно дохрена. Ну или вакцина попалась бракованная... хотя сказки это все.
    А сколько раз - болели гриппом с 2009?
    Я вот ни разу в жизни не делал. Болел 1 раз в детстве. Да и то ОРВИ, не гриппом.
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