Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019 осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования - 11 тыс. бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны обезопасить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.
Во время досудебного расследования проведены 43 обыска, в ходе которых изъяты 11 тыс. бронежилетов. Во время следственного эксперимента с соблюдением всех правил сертификационных испытаний установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты.
Также проведены 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать военнослужащих. В изъятых бронежилетах "Корсар М3с 1-4" при намокании меняется молекулярная структура "кевлара" и теряются пуленепробиваемые свойства, поэтому они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по первому классу защиты. Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.
Напомним, в июне 2019 года занимавший тогда должность главы ГБР Роман Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.
Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.