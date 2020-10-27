Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора

Офисом Генерального прокурора сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления подозреваемым. В уголовном производстве сообщено о подозрении 8 лицам, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя министра обороны Украины интересы своего предприятия. Им инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц бездействия военной властью, повлекшего тяжкие последствия в условиях особого периода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019 осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования - 11 тыс. бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны обезопасить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

Во время досудебного расследования проведены 43 обыска, в ходе которых изъяты 11 тыс. бронежилетов. Во время следственного эксперимента с соблюдением всех правил сертификационных испытаний установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты.

Также проведены 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать военнослужащих. В изъятых бронежилетах "Корсар М3с 1-4" при намокании меняется молекулярная структура "кевлара" и теряются пуленепробиваемые свойства, поэтому они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по первому классу защиты. Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.

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Напомним, в июне 2019 года занимавший тогда должность главы ГБР Роман Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.

Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.

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