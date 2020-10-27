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На Сумщине двое сотрудников полиции попались на взятке 60 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

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В Сумской области на получении взятки попались замначальника и начальник уголовного розыска одного из отделений полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

На Сумщине двое сотрудников полиции попались на взятке 60 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, правоохранители требовали денежные средства от предпринимателя, который занимался лесозаготовкой и реализацией древесины за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности. В общем сотрудники полиции преследовали цель получить денежные средства в сумме около 60 тыс.грн.

27 октября оба полицейских задержаны во время получения части взятки в размере 17,5 тыс.грн.

На Сумщине двое сотрудников полиции попались на взятке 60 тыс. грн, - прокуратура 02

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины готовятся сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Топ комментарии

  • Aleksandr Ermak
    Вся нечисть. все лодыри идут работать в мусарню.Все мусора и их дети идут в депутаты и президенты
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мент ,це не фах,це спосіб життя !!!Як його не називай, мент залишиться ментом !!!))
  • Татьяна Лайф
    Кому что- а эти 'работают', и никакой коронавирус их не запугает
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