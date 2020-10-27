Минветеранов вынесло на общественное обсуждение концепцию формирования позитивного образа ветерана
В публикации на сайте ведомства уточняется, что проект акта разработан с целью достижения цели 11.2. "Память и уважение" Программы деятельности Кабинета Министров Украины (постановление от 12 июня 2020 года № 471) "по осуществлению системной политики по формированию позитивного восприятия ветерана войны обществом путем разработки и реализации комплексной программы героизации образа защитника - образца героизма и патриотизма", информирует Цензор.НЕТ.
В министерстве констатируют наличие проблемы предвзятого отношения к ветеранам, которую предлагается решить с помощью:
- совершенствования нормативно-правовой базы в сфере формирования положительного образа ветерана войны (изменение законодательства, реализация государственных мер по информационной безопасности, то есть противодействие дезинформации в отношении ветеранов и т.п.);
- мониторинга и оценки общественного мнения по поводу образа ветеранов войны, внедрения мер реагирования (исследования того, каков образ ветерана в обществе, и необходимое реагирование по итогам таких мониторингов);
- сотрудничества с международными организациями гражданского общества и правительственными организациями других стран, имеющими успешный опыт реинтеграции ветеранов войны в общество;
- информационного обеспечения формирования положительного образа ветерана войны (популяризация положительного образа в СМИ, проведение просветительских кампаний, конкурсов, других мероприятий, производство фильмов, видеороликов, подготовка информационных материалов и т.п.);
- координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере формирования и поддержания положительного образа ветерана войны (например, создание условий для тиражирования историй успеха, популяризации достижений и достижений ветеранов войны в гражданской жизни);
- сотрудничества с организациями гражданского общества (например, организационная и финансовая поддержка на конкурсной основе программ, цель которых - создание положительного образа ветеранов);
- сотрудничества со средствами массовой информации (проведение просветительских мероприятий - форумов, конференций, круглых столов и т.п.);
- сотрудничество с украинскими и международными бизнес-организациями с целью поддержки ветеранов войны и ветеранского предпринимательства (например, проведение адвокационных кампаний, призванных увеличить вовлеченность бизнес-организаций в предоставлении услуг по обучению, менторства, а также финансовой/грантовой поддержки ветеранского предпринимательства).
"Замечания и предложения к проекту распоряжения от физических и юридических лиц, институтов гражданского общества принимаются до 5 ноября 2020 года в письменном и/или электронном виде в адрес Министерства по делам ветеранов Украины: переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001, е-mail: [email protected]", - говорится в сообщении.