Минветеранов вынесло на общественное обсуждение концепцию формирования позитивного образа ветерана

Министерство по делам ветеранов Украины предлагает для общественного обсуждения Проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе".

В публикации на сайте ведомства уточняется, что проект акта разработан с целью достижения цели 11.2. "Память и уважение" Программы деятельности Кабинета Министров Украины (постановление от 12 июня 2020 года № 471) "по осуществлению системной политики по формированию позитивного восприятия ветерана войны обществом путем разработки и реализации комплексной программы героизации образа защитника - образца героизма и патриотизма", информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве констатируют наличие проблемы предвзятого отношения к ветеранам, которую предлагается решить с помощью:

- совершенствования нормативно-правовой базы в сфере формирования положительного образа ветерана войны (изменение законодательства, реализация государственных мер по информационной безопасности, то есть противодействие дезинформации в отношении ветеранов и т.п.);

- мониторинга и оценки общественного мнения по поводу образа ветеранов войны, внедрения мер реагирования (исследования того, каков образ ветерана в обществе, и необходимое реагирование по итогам таких мониторингов);

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- сотрудничества с международными организациями гражданского общества и правительственными организациями других стран, имеющими успешный опыт реинтеграции ветеранов войны в общество;

- информационного обеспечения формирования положительного образа ветерана войны (популяризация положительного образа в СМИ, проведение просветительских кампаний, конкурсов, других мероприятий, производство фильмов, видеороликов, подготовка информационных материалов и т.п.);

- координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере формирования и поддержания положительного образа ветерана войны (например, создание условий для тиражирования историй успеха, популяризации достижений и достижений ветеранов войны в гражданской жизни);

- сотрудничества с организациями гражданского общества (например, организационная и финансовая поддержка на конкурсной основе программ, цель которых - создание положительного образа ветеранов);

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- сотрудничества со средствами массовой информации (проведение просветительских мероприятий - форумов, конференций, круглых столов и т.п.);

- сотрудничество с украинскими и международными бизнес-организациями с целью поддержки ветеранов войны и ветеранского предпринимательства (например, проведение адвокационных кампаний, призванных увеличить вовлеченность бизнес-организаций в предоставлении услуг по обучению, менторства, а также финансовой/грантовой поддержки ветеранского предпринимательства).

"Замечания и предложения к проекту распоряжения от физических и юридических лиц, институтов гражданского общества принимаются до 5 ноября 2020 года в письменном и/или электронном виде в адрес Министерства по делам ветеранов Украины: переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001, е-mail: [email protected]", - говорится в сообщении.