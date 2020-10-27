Новости • Местные выборы-2020

Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10

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Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10
Стало известно сколько мандатов получат партии, прошедшие в Киевский городской совет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-нардеп, член списка "ЕС" в Киевсовет Леонид Емец, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый состав Киевсовета: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10. Цифры - это мандаты, если кто-то не понял", - написал Емец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: ЕС- 31, Удар - 30, Еднисть - 13, Слуга народа - 12, Батькивщина - 12, ОПЗЖ - 12, Голос - 10 01

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 2584
  • Герхард
    Эх. Повысить бы проходной барьер в столице до 15. Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1995
  • Прощай немытая раССея
    Зонтику Верещук посвящается.... Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1326
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