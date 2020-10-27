Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10
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Стало известно сколько мандатов получат партии, прошедшие в Киевский городской совет.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-нардеп, член списка "ЕС" в Киевсовет Леонид Емец, информирует Цензор.НЕТ.
"Новый состав Киевсовета: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10. Цифры - это мандаты, если кто-то не понял", - написал Емец.