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Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко

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Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.

Об этом сообщил в Telegram бывший журналист, а теперь член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый", - сообщил Лещенко.

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По данным источников Интерфакс-Украина, Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

"На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными", - сказал источник в КС, при этом отметив, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.

Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8068
  • Утилизация ватников
    Звиздец безвизу. Горите в аду, зебилы.
  • Ksenia VB



    Йозеф Кнехт

    @jozefkneht1

    ·46 хв

    Понеслося. Зе пішов в рознос. Бородата піхва пише, що Конституційний Суд скасував статтю за незаконне збагачення. Давайте запам'ятаємо, як у нас був безвіз. Будемо розповідати про це нащадкам. У них його не буде.
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