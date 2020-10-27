Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко

Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.

Об этом сообщил в Telegram бывший журналист, а теперь член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый", - сообщил Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители президента и Рады не пришли в КС на рассмотрение дела об антикоррупционном законодательстве

По данным источников Интерфакс-Украина, Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

"На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными", - сказал источник в КС, при этом отметив, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.

Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.

Также читайте: Коррупционеры реально боятся ВАКС, они давят на судей и хотят руками ОПЗЖ и КС признать его неконституционным, - ЦПК