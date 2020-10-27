Изнасилование в Кагарлыке - ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику отделения полиции

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлыкского отделения полиции ГУНП в Киевской области. Он подозревается в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными незаконного задержания, мер по их пресечению и несообщение компетентным органам о преступлении (ч. 2 ст. 146-1 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Во время досудебного расследования установлено, что в января 2020 года дежурный Кагарлыкского отдела полиции в ночное время получил информацию о наличии на третьем этаже отделения полиции двух граждан, которые с использованием наручников были пристегнуты к батарее работниками сектора уголовного розыска указанного отдела полиции, при этом какие-либо документы о задержании в установленном законодательством порядке в отношении задержанных лиц не составлялись. В дальнейшем дежурным средствами связи было сообщено об указанном событии начальнику отделения полиции.

В свою очередь, бывший начальник Кагарлыкского ОП, будучи надлежащим образом уведомленным о совершении подчиненными насильственного исчезновения в отношении двух вышеуказанных лиц, не принял мер для пресечения и не сообщил в компетентные органы о преступлении", - говорится в сообщении.

27 октября 2020 г. бывшему начальнику Кагарлыкского ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполиции Клименко о причинах трагедии в Кагарлыке: В сельской местности нам все труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи

Кроме этого, во время досудебного расследования дана оценка действиям лиц, осуществлявших насильственное исчезновение в отношении двух выше указанных лиц и им сообщено о новом подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146-1 УК Украины. В отношении указанных лиц действуют ранее выбранные меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы. 22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.