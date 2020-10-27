Только 12% дел, где обвинительные акты составляют следователи ГФС, направляются в суд, - Венедиктова на совещании с руководством фискальной службы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством ГФС Украины, во время которой заслушал в. о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко о результатах работы за текущий год.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ОГПУ.

Генеральный прокурор отметила, что низким есть количество уголовных производств, направленных в суд с обвинительным актом. Оно составляет лишь 12% от общего количества производств, в которых досудебное расследование осуществляют следователи ГФС.

"Нужно активнее противодействовать уклонению от уплаты налогов, разоблачать и пресекать преступления в земельной и бюджетной сфере, но здесь к сожалению результаты неутешительны. В суд направлено только 7криминальних производств по легализации имущества, полученного преступным путем - это очень мало. Разумеется есть ограничения, связанные с пандемией, но предыдущие наработки в обвинительных актов уже можно было доказать. Нет системного подхода", - констатировала Ирина Венедиктова.

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Кроме того, Ирина Венедиктова обратила внимание на важность возмещения убытков по уголовным производствах, расследуемых ГФС.

"Мы акцентировать внимание на том, что можно вернуть в бюджет. Часто происходит то, что просто набивается статистика, а реального результата нет", - отметила Ирина Венедиктова.

Также Генеральный прокурор отметила, что требует дополнительного внимания вопрос разоблачения незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров, по которым бюджет несет значительные потери.

Участники совещания обсудили совместную работу, определили проблемы, которые влияют на достижение результатов в сфере борьбы с преступлениями и пути их преодоления.

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