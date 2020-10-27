Арестованный в Минске политтехнолог Шкляров, после звонка Помпео, был освобожден, - адвокат

Американский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров выехал из Беларуси. Его задержали за якобы сотрудничество с белорусской оппозицией. Об освобождении Шклярова лично просил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщил адвокат политзаключенного Антон Гашинский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Tut.by.

По словам правозащитника, Шкляров все еще находится под следствием и имеет подписку о неразглашении. Защита политтехнолога написал ходатайство о разрешении на выезд раньше, но то, что его удовлетворили, по мнению Гашинского, является следствием звонка Майка Помпео.

Сейчас Виталий поехал к своей семье, где планирует находится до выздоровления после заражения коронавирусом. Однако, позже политтехнолог все же планирует вернуться в Минск, так как его мать находится на лечении в одной из больниц города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси политзаключенного Шклярова могли преднамеренно заразить COVID-19

25 октября госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он призвал освободить гражданина США Виталия Шклярова и поддержал белорусскую оппозицию.

Что известно о Виталии Шклярове? Виталий Шкляров ㅡ российский политтехнолог родом из Беларуси, имеет американское гражданство. В частности Шкляров работал с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года и в Грузии. Сейчас он женат на сотрудницей Госдепартамента США и готовился переехать на новое место работы жены ㅡ в Украину.

29 июля Шклярова задержали в Гомеле белорусские силовики за то, что он якобы сотрудничал с политической оппозицией в стране. Сам он свою вину не признает. Его адвокат Антон Гашинский утверждает, что Шклярова содержали в СИЗО в нечеловеческих условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о ситуации в Беларуси: Против нас уже развернули террористическую войну. Мы должны это пресечь