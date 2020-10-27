Арестованный в Минске политтехнолог Шкляров, после звонка Помпео, был освобожден, - адвокат
Об этом сообщил адвокат политзаключенного Антон Гашинский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Tut.by.
По словам правозащитника, Шкляров все еще находится под следствием и имеет подписку о неразглашении. Защита политтехнолога написал ходатайство о разрешении на выезд раньше, но то, что его удовлетворили, по мнению Гашинского, является следствием звонка Майка Помпео.
Сейчас Виталий поехал к своей семье, где планирует находится до выздоровления после заражения коронавирусом. Однако, позже политтехнолог все же планирует вернуться в Минск, так как его мать находится на лечении в одной из больниц города.
25 октября госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он призвал освободить гражданина США Виталия Шклярова и поддержал белорусскую оппозицию.
Что известно о Виталии Шклярове? Виталий Шкляров ㅡ российский политтехнолог родом из Беларуси, имеет американское гражданство. В частности Шкляров работал с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года и в Грузии. Сейчас он женат на сотрудницей Госдепартамента США и готовился переехать на новое место работы жены ㅡ в Украину.
29 июля Шклярова задержали в Гомеле белорусские силовики за то, что он якобы сотрудничал с политической оппозицией в стране. Сам он свою вину не признает. Его адвокат Антон Гашинский утверждает, что Шклярова содержали в СИЗО в нечеловеческих условиях.