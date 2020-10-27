Восстановление фамилий на могиле воинов УПА на горе Монастырь возможно после проведения там эксгумации, - Институт нацпамяти Польши

Мемориальную плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь, которая была установлена ​​перед визитом президента Польши Анджея Дуды в Украину 11-13 октября, могут заменять после проведения в этом месте поисково-эксгумационных работ.

Об этом говорится в позиции Института национальной памяти Польши на тему украинского-польских отношений в исторической области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По оценке ИНП, ничего не препятствует тому, чтобы в будущем эта надпись (на мемориальной плите в Монастыре - ред.) была дополнена фамилиями людей, которые там похоронены", - говорится в позиции польской стороны.

Отмечается, что это усложняется отсутствием данных, которые могли бы подтвердить точность информации о погибших украинцах, размещенных на предыдущей плите. Поэтому, как утверждает польская сторона, неизвестными и не подтвержденными являются не только фамилии лиц, которые там похоронены, но также их численность, размеры могилы и ее точное местонахождение.

Как отмечается, польская сторона полностью готова предоставить возможность украинской стороне провести там археологические работы, эксгумацию и идентификацию погибших, а также готова помочь ей в этом.

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Что касается других уничтоженных украинских мест памяти на территории Польши, ИНП Польши подчеркнул, что подавляющее большинство из них было установлено нелегально, вопреки нормам польского законодательства. Как подчеркивается, польская сторона предлагала украинской провести дискуссию относительно формы и содержания новых мест памяти, которые могли бы появиться на месте уничтоженных украинских объектов, "без прославления организаций и структур, которые ответственны за преступления против человечности".

Напоминаем, на установленной в начале октября гранитной плите на горе Монастырь теперь выгравирована надпись на польском и украинском языках: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 г.". На предыдущей мемориальной плите была надпись "Погибли за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения 62 погибших.

На горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, расположена могила 62 воинов УПА, два каменных креста 40-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также памятник. Надгробная плита на могиле была установлена в 2000 году. Вандалы разбили ее в 2015 году, а полностью уничтожили в январе 2020 года.

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В целом на протяжении 2014-2020 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти.

Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.