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Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп "Голоса" Устинова

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Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп "Голоса" Устинова
Похоже "слугам" и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры.

Такое мнение в Facebook высказала народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Реванш уже в доме, пока мы досчитываем голоса на местных [выборах], Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Это убийство всей системы декларирования, ведь теперь можно писать, что ты бездомный, иметь оффшоры - и за это все - максимум штраф. Похоже "слугам" и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры", - отметила нардеп.

Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп Голоса Устинова 01

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Напомним, Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

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Топ комментарии

  • Игнатьев Фион
    Треба звільнити суддів Конституційного судилища та набрати нових.
  • Николай Николаевич b96f438b
    А хто винен у цьому? Ну канєшно же Порошенко!
  • Eques Patriam
    Звичайно він. Тільки його судді проголосували проти скасування. А так би гниди єдиним фронтом сказали що закон не конституційний. І дізнались ми би про це коли вже було б пізно.
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