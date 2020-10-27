Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков

Председатель Совместной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству Арсен Аваков встретился с гендиректором компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем. Переговоры состоялись при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Франция в Украине Этьена де Понсена и гендиректора "Укрзализныци" Владимира Жмака. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали перспективы реализации проекта поставок электрических локомотивов Alstom с частичной локализацией их производства и технического обслуживания в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

Проект основан в сентябре 2018 года, когда Alstom и "Укрзализныця" подписали меморандум о взаимопонимании, который официально закрепляет сотрудничество по предоставлению и обслуживанию электрических локомотивов. Финансовая модель проекта предполагает привлечение кредитных средств Госказначейства Франции и других источников.

"Мы долго нарабатывали детали общего с французской стороной проекта и в ближайшее время можем выйти на подписание межправительственного соглашения, которое полностью будет удовлетворять потребности Украины. В том числе с учетом требований поставленных Президентом Украины в части локализации производства на украинских предприятиях", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он с украинской стороны возглавляет Совместную межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству. Ее председателем от Франции есть министр экономики и финансов Бруно ле Мер. В конце ноября 2020 запланировано ее очередное заседание.

"Мы имеем очень устаревший парк локомотивов и нам стратегически необходимо его обновлять. На данном этапе мы заинтересованы в 50-ти двухсистемных электровозах способных транспортировать от 5500 до 6000 тонн груза. Эти локомотивы нужны нам с долгосрочной системой технического обслуживания и локализации производства в Украине. На втором этапе мы заинтересованы получить односистемные локомотивы", - сообщил во время переговоров гендиректор" Укрзализныци "Владимир Жмак.

Гендиректор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж заверил, что она сможет быть надежным и долгосрочным партнером для "Укрзализныци" и Украины.

"На рынке мы работаем уже много лет, и можем удовлетворить потребности "Укрзализныци". Alstom имеет опыт работы на рынках с локализацией производственных и сервисных мощностей. Это усиливает нашу кооперацию и создает новые рабочие места. В частности, мы так работаем в Казахстане и Южной Африке. - сказал он.

Посол Франции Этьен де Понсен отметил, что за последние два года с учетом активной реализации вертолетного (Airbus Helicopters) и корабельного (ОСЕА) проектов МВД Украины, гуманитарного проекта улучшения водоснабжения Мариуполя с перспективой его распространения на Луганскую область, общая стоимость всех экономических программ сотрудничества между Украиной и Францией составляет солидные 800 миллионов евро.

Alstom - это крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания выпускает энергогенерирующее оборудование, железнодорожные локомотивы (тепловозы СС 72000, СС 72100 и др), скоростные электропоезда серий TGV и AGV, скоростные электропоезда серии Pendolino (разработка Fiat Ferroviaria), трамваи (TGV, Eurostar, Citadis), электрофильтры для промышленного производства, ранее также имела в своем составе судостроительное подразделение, проданное в 2006 году.