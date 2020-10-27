"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине
"Решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении и лишения НАПК полномочий идет вразрез с антикоррупционной политикой государства, с нашим стремлением попасть в число стран с развитой демократией и вообще противоречит здравому смыслу", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народного депутата фракции "Слуга народа" Егор Чернев в Facebook.
Он назвал такие действия КС плевком в лицо украинцев.
"Это антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов с ОПЗЖ, ведь именно "За майбутнє" и ОПЗЖ сделали представление в КСУ. Считаю, что Конституционный суд своим решением потерял легитимность, если не юридическую, то в глазах народа фактическую, и это гораздо важнее. А потому его состав должен быть заменен, а антикоррупционная реформа восстановлена. От наших западных партнеров поступают четкие сигналы, что Украина может потерять поддержку союзников. Ведь такое решение Конституционного суда - не случайность", - пишет Чернев.
Он уверен, что "Коломойский вместе с ОПЗЖ" идут ва-банк и пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине.
"Через Конституционный суд они признали неконституционным создание НАБУ. Теперь они лишили полномочий НАПК. Далее они планируют отменить земельную реформу и признать неконституционным закон о Фонде гарантирования вкладов.
Главная цель понятна - отвратить от Украины ее западных партнеров, разрушить наше сотрудничество с МВФ и обезопасить себя от уголовного преследования в странах, которые являются нашими союзниками", - предполагает Чернев.
Он высказал уверенность в необходимости консолидировано выступить в поддержку НАБУ и НАПК: "Отстоять независимость этих органов и сохранить хорошие отношения с США, ЕС и другими нашими партнерами. И при необходимости - принять изменения в закон "О Конституционном суде Украины" и саму Конституцию с тем, чтобы обезопасить наше государство от произвола продажных судей. Если нужно будет выбирать между Конституционным судом и Украиной - я выберу Украину. Надеюсь, вы тоже".
Напомним, Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".