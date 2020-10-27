СБУ не видит признаков госизмены в действиях экс-кандидата в депутаты Николаева от "СН" Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" и возившего помощь оккупантам. ДОКУМЕНТ

Егор Клецов еще недавно был кандидатом от "Слуги народа" на выборах в Николаевский городской совет. Он снял свою кандидатуру после огласки, которую получила его деятельность по поддержке "Л/ДНР".

Об этом в Facebook напомнила нардеп "Голоса" София Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

Она также привела "краткий перечень его достижений":

1) Выступал на "Новороссия ТВ";

2) Собирал и возил гуманитарную помощь в военные госпитали "ДНР" на оккупированных территориях;

3) Называл "тремя сторонами конфликта" Украину, "ДНР" и "ЛНР", опровергал участие России в войне на Донбассе, называл ее "гражданский конфликтом".

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"Написала обращение в Службу безопасности Украины с просьбой возбудить уголовное дело против Клецова по статье 111 УК - государственная измена. Не представляю, как такие люди вообще могут до сих пор избегать внимания органов досудебного расследования, не говоря уже о том, чтобы получать места в местных списках партий, которые декларируют свою "проукраинскость" и вектор на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Сегодня пришел ответ от СБУ: пока не видят в деятельности господина Клецова никаких признаков государственной измены, но принимают информацию к сведению", - сообщила она, приложив фото ответа СБУ к посту.





Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на местные выборы партия "Слуга народа" выдвигает кандидатуру Егора Клецова, который внесен в базу "Миротворца" и ранее принимал участие в эфирах пропагандистского ТВ "Новороссия". Позже стало известно, что он решил отказаться от участия в выборах.

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