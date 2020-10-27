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Садовый заявил, что его семья заразилась коронавирусом

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Садовый заявил, что его семья заразилась коронавирусом
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что что его жена и теща заразились коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Сегодня Екатерина вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Вероятно, имею хороший иммунитет", – отметил львовский мэр.

Он сообщил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.

"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", – подчеркнул Садовый.

Он добавил, что не будет контактировать с женой и тещей до получения ими негативных ПЦР-тестов.

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Топ комментарии

  • Atman 9af553dd
    от халепа, тепер ні яких дебатів..вчасно якось.. так доля? ))
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 2520
  • Стрелок
    а нехер с исусиком без теста общаться
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