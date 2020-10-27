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Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС

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Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС
Президент Украины Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента в связи с решением Конституционного суда о системе декларирования доходов и имущества чиновников и депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине – один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - заявили в ОП.

В Офисе Президента указали, что Украина создала систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов, и элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства. Это существенно повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления. Считаем это фундаментальным достоянием государства", - отмечается в сообщении.

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Офис Президента подчеркивает, что "нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике".

"К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", - заявили в ОП.

В Офисе президента ожидают публикации полного текста решения Конституционного суда по этому делу. "Осознаем, что решения Конституционного суда окончательные и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию является также и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам. Неотъемлемой частью этого стремления является обязанность преодолеть коррупцию в Украине, сделав национальную политику чистой", - заявили в ОП.

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Напоминаем, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    Я нагадую суддівська гілка влади призначає до складу КСУ лише 6 суддів.
    12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.
    Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.
    Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.

    Антон Швець
    Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС - Цензор.НЕТ 1095
  • Solo
    Болтовня, просто болтовня, а Коломойский и пятая колонна делают своё предательское дело.
  • Olia Prokofieva
    Источник в ОП сообщил, что Главу Офиса Президента набрал временный поверенный США из-за решений конституционного суда. Намечается большой международный скандал, разговор был не очень приятным, в посольстве не поверили в то обстоятельство, что Зеленский не влияет на ситуацию. Вот поэтому ОП с Зеленским и засуетились
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