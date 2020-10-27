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Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы, - замглавы МИД Джапарова

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Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы, - замглавы МИД Джапарова
Великобритания выразила готовность к дальнейшим консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации Крыма.

Об этом сказала посол Мелинда Симмонс во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter последней.

"Мелинда Симмонc выразила поддержку концепции Крымской платформы и готовность к дальнейшим консультациям по этому вопросу, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении МИД Украины.

Во время встречи стороны также обсудили важность повышения внимания международного сообщества в крымском вопросе, а также видение украинской стороны "относительно создания и работы Крымской платформы в условиях ухудшения ситуации с правами в Крыму и милитаризации Россией Азово-Черноморского региона".

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Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы, - замглавы МИД Джапарова 01

Напомним, ранее посол Словении Томаж Менцин сообщил, что поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы.

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Топ комментарии

  • Михаил Дьяченко da564dc1
    Никакая платформа, никакие санкции, свержение ***** и воцарение Навального/Каспарова/Макаревича не вернут Крым. Только война может его вернуть. Все эти платформы - пустая трата времени и денег.
  • Alex Alexander c557fb88
    Война, в Вашем контексте, не вернет Крым. Там возврощать бедут нечего и некому.
  • Михаил Дьяченко da564dc1
    В моём контексте будет как в 1855, только без возвращения Крыма Орде.
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