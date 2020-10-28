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На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место

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Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Как передает Цензор,НЕТ, э то следует из официальных цифр, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии

Согласно обнародованным подсчетам 98,49% бюллетеней, Гунько проходит в парламент - за него отдали свои голоса 33,86% избирателей (20 842 голосов).

На втором месте финишировал Ляшко, которого поддержали 31,91% избирателей (19 641 голосов).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,81% голосов и занимает третье место.

На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил слуга народа Гунько. Ляшко занял второе место 01

Топ комментарии

  • Bastian - Bastian
    Таким образом задний привод оказался хуже даже самого поганого турбопривода На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 4099
  • Dima L
    В цей раз Ляшко виграв авіаекскурсію над Парижем.
  • Horvi Hor d3d97a8c
    А вот тут я бы за скотыняку проголосовал. Всяко лучше, чем *******...
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