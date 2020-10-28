На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место

Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.