На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место
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Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Как передает Цензор,НЕТ, э то следует из официальных цифр, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии
Согласно обнародованным подсчетам 98,49% бюллетеней, Гунько проходит в парламент - за него отдали свои голоса 33,86% избирателей (20 842 голосов).
На втором месте финишировал Ляшко, которого поддержали 31,91% избирателей (19 641 голосов).
Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,81% голосов и занимает третье место.