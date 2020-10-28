Послы США, ЕС и Японии встретились с главой КС Тупицким после принятия судом решения о лишении полномочий НАПК

Главы посольств США, Японии и Евросоюза во вторник, 27 октября, встретились с председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели".

В этот же день КСУ на закрытом заседании отменил ряд положений антикоррупционной реформы.

Судя по сообщениям, западные дипломаты дали главе КСУ понять, что антикоррупционные реформы важны для сотрдуничества Украины с США и ЕС.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикаас назвал встречу с Тупицким и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин плодотворной.

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"Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции Достоинства 2014 года", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

Посольство США опубликовало такое же заявление на своей странице в Facebook.

В то же время, пресс-служба КСУ распространила сообщение о том, что Тупицкий обсудил с дипломатами "ряд вопросов деятельности Конституционного суда в аспекте соответствия конституционным правилам и принципам цели создания и задач системы антикоррупционных органов".