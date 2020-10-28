С начала года прибыль международного туризма сократилась на $730 млрд, - ООН

За первые 8 месяцев 2020 году из-за пандемии коронавируса прибыль международного туризма упал на 730 млрд долларов - это в восемь раз больше, чем показатели времена глобального кризиса в 2009 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Всемирная организация туризма ООН.

Из-за закрытия границ туристический поток упал на 70% (700 млн туристов) по сравнению с 2019 годом, когда был рост на 3,7%. Больше всего туристов в 2020 году потерял Азиатско-Тихоокеанский регион - 79%, далее следуют Африка и Ближний Восток - 69%, Европа - 68% и Американский регион - 65%.

Специалисты отмечают, что полноценному восстановлению международного туризма больше всего мешают ограничения на въезд и выезд в страны и медленная борьба с пандемией коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса в Европе за неделю выросла на 40%, - ВОЗ