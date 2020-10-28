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С начала года прибыль международного туризма сократилась на $730 млрд, - ООН

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С начала года прибыль международного туризма сократилась на $730 млрд, - ООН
За первые 8 месяцев 2020 году из-за пандемии коронавируса прибыль международного туризма упал на 730 млрд долларов - это в восемь раз больше, чем показатели времена глобального кризиса в 2009 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Всемирная организация туризма ООН.

Из-за закрытия границ туристический поток упал на 70% (700 млн туристов) по сравнению с 2019 годом, когда был рост на 3,7%. Больше всего туристов в 2020 году потерял Азиатско-Тихоокеанский регион - 79%, далее следуют Африка и Ближний Восток - 69%, Европа - 68% и Американский регион - 65%.

Специалисты отмечают, что полноценному восстановлению международного туризма больше всего мешают ограничения на въезд и выезд в страны и медленная борьба с пандемией коронавируса.

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Топ комментарии

  • Vedana
    У нас теж ситуація складна.
    В суботу було авто-раллі проти невиправданих і абсолютно непослідовних =заходів=, звернення підприємців, рестораторів, власників джимів і т.д. ...
    Трюдо вже виступив і сказав, що навряд чи можна буде зібратися на Різдво ... он читаю, як його дружно посилають на фб ... бо на Великдень всі сиділи по хатах, а він взяв приватних літачок, обслугу і полетів у одну з резиденцій (чи шале) і насолоджувався ...
    Дуже багато банкрутств, самогубства ...
    Клоунів в уряді закликали до прозорості - інакше це загрожує соціальній стабільності.
    Бо ці придурки тільки нагнітають і погрожують.
    А люди наводять закони: я не все маю час читати, поки копіюю - потім пошукаю. Наприклад, пишуть, що є така постанова, яка передбачає карантин тільки, коли 12% смертність (може, людина помилилася і йдеться про захворюваність, треба дивитися, я бігом переглядаю коменти...) Отже, це, що зараз - незаконне. Так само щодо масок: писали, що є закон, який забороняє закривати обличчя. А те, що вони впарюють, - це декретики, рекомендації і решта туфти (наш гол.санлікар рекомендації дає в усній формі - письмового нічого нема), які не мають сили закону.
    Ще раз - я передаю те, що тут пишуть місцеві. Я особисто не перевіряла цю інформацію, але навряд чи вони б отак морозили дурниці.
    В підходящій темі подам лінки з перекладом, як у нас =малюють= смертельні випадки. Напр. за останні 24 год жодної смерті / 2 / 5, а вони пишуть 19, 26. І тоді приписують - невідома дата і тиждень перед цим. Розтин померлих не проводять: просто пишуть =ковід=.
    І люди більше не вірять і не розуміють, чому їх мордують.
    У нас звільнили 8000 ліжок для ковідних, зайнято 500, відкладено 144 000 операцій - пишу про Квебек, я писала про жахливу ситуацію з онкохворими. Це просто жахіття, що відбувається.
    І що буде у подальшій перспективі. Для людей. І для людства.
    Вірус є. Але те, що виробляють політики - не налазить на голову.
  • Vedana
    Добивайте людей, добивайте.
  • QA depot -
    А чому влада не достатньо старанно знищує мілкий бізнес? Олігархи будуть не задоволені!
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