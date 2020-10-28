Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе: зафиксирована стрельба возле н.п. Водяное, Пески и Шумы. Потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.
"На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.