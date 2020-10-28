COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - более 7 тыс. человек, заболели - 459 тыс.

По состоянию на утро 28 октября в мире зарегистрировали 459 020 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 028 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 44 252 677 случаев инфицирования, из них 459 020 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 171 479 человек, из них 7 028 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 32,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 22-м место мирового рейтинга и на 7-м в Европе.