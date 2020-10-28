Пострадавшие страны будут добиваться от Ирана выплаты компенсаций, - МИД
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие страны намерены добиваться от Ирана выплаты компенсаций семьям погибших.
"Координационная группа будет продолжать требовать привлечь к ответственности виновных лиц, призывая к полному и прозрачному уголовному расследованию и беспристрастному судебному разбирательству с целью достижения справедливости ради помощи родственникам жертв этой трагедии", - говорится в сообщении.
Координационная группа также продолжает призывать Иран провести независимое и всестороннее расследование причин и факторов, которые привели к трагедии, в соответствии со стандартами и порядком, изложенными в Конвенции о международной гражданской авиации.
Министры подтвердили обязательства действовать сообща и в дальнейшем работать над достижением общих целей - справедливого расследования, наказания виновных и выплаты родственникам компенсаций.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.