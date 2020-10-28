Новости • Коронавирус и карантин

В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая

12 19572
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая
В Украине по состоянию на утро среды, 28 октября, зафиксированы 7 474 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 363 075 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - более 7 тыс. человек, заболели - 459 тыс.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской (497), Львовской (398) и Черновицкой (392) областях.

За сутки выздоровели 3 306 пациентов, всего с начала пандемии - 148 642 человека. В течение минувших суток умерли 165 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 755 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 28 октября COVID-19 болеют 207 678 человек, что на 4 003 человека больше, чем сутками ранее.

В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 01
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 02
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 03
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 04
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 05
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 06

Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Он такой врач как Зеленский президент! В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 6349
  • Yuriy Smith
    Посмотрев на все эти рожи, хочется наблевать в урну.
    Почитав названия партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
    Пойдя на выборы, хочется заразиться.

    Явка и так была очень высокой, учитывая то шо я написал то.
  • Ksenia VB
    Та ти що...
    І хто це сказав ?
    Смішно читати від тебе про людину, яка домоглась найкращих результатів на посту президента.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости