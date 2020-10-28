Пытки в Кагарлыке: экс-полицейского Левандюка отпустила из-под стражи судья Колдина, которая не прошла оценивание, но была "отмазана" ВСП, - ЦПК

Голосеевский райсуд Киева отпустил из-под стражи экс-полицейского Ярослава Левандюка, фигуранта дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦПК в Facebook.

"Пока считают результаты выборов, Голосеевский райсуд Киева под шумок отпустил из-под стражи экс-полицейского Левандюка. Этот человек - фигурант дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке. Сторона обвинения просила продлить ему содержание под стражей, однако суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении.

В ЦПК отметили, что решение приняла некая судья Александра Колдина (на фото).



Фото: ЦПК/Facebook

"В 2018 году она НЕ прошла оценивание и ее должны были уволить, но нет! Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 000 грн в год", - сообщили в ЦПК.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы. 22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.