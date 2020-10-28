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В результате столкновения автомобиля с отбойником на Сумщине погибли четыре человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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В результате столкновения автомобиля с отбойником на Сумщине погибли четыре человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
ДТП произошло сегодня, около 03.15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля Ауди, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

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В результате столкновения автомобиля с отбойником на Сумщине погибли четыре человека, - Нацполиция 01
В результате столкновения автомобиля с отбойником на Сумщине погибли четыре человека, - Нацполиция 02
В результате столкновения автомобиля с отбойником на Сумщине погибли четыре человека, - Нацполиция 03

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Винить отбойник это тоже самое шо винить зеленского, шо 73 % зебилов за него проголосовало... как и винить акулу, шо позавчера пацаненку руку откусила...
  • Igor L
    Мають посадити чиновників Служби автодоріг України які приймали у підрядників цей відбійник і самих підряників які продавали і монтували цей відбійник! Відбійник має витримувати удар автобуса і не відриватись від кріплень!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    поспішали... у вічність...
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