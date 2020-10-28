За сутки COVID-19 заболели 300 детей и 475 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 7 474 человека, из них 300 детей и 475 медработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 7 474 человека, из них 300 детей и 475 медицинских работников. Зафиксировано 165 летальных случаев. При этом выздоровели 3 306 пациентов", - сказал Степанов.

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По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболели 363 075 человек, из них 21 143 ребенка, а также 22 287 медработников.