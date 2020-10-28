НАБУ и САП сообщили о подозрении руководству порта "Южный" в нанесении предприятию ущерба на 47,5 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении 11 лицам, уличенным в организации коррупционной схемы, в том числе представителям действующего и экс-руководства ГП "Морской торговый порт "Южный".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители разоблачили действовавшую в порту на протяжении 2017-2018 гг. схему завладения денежными средствами путем закупки товаров по заведомо завышенным ценам, что нанесло предприятию ущерб на сумму 47,5 млн грн.

Следствием установлено, что один из действующих руководителей ГП "МТП "Южный" вместе с экс-замдиректора этого же ГП и руководителем частной компании действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц - директоров и работников частных компаний.

"Эта схема позволяла им полностью контролировать весь процесс закупки - от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, - чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В ходе досудебного расследования установлено проведение 29 таких тендеров", - отмечается в сообщении.

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Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей директора и эксзамдиректора ГП "МТП "Южный", семи бывшим директорам частных компаний и двум действующим сотрудницам частных фирм.

Сейчас должностные лица порта задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления.