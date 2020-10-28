В психбольнице в оккупированном Крыму зафиксирована вспышка COVID-19: более 80 заболевших

В психоневрологической больнице №1 в оккупированном Симферополе развернули госпиталь для больных COVID-19 из-за массового заражения данной инфекцией в учреждении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщила так называемая глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции 28 октября.

"В Симферополе был оперативно развернут "ковидный" госпиталь на 60 коек в психоневрологической больнице №1 им. Балабана в связи с эпидситуацией. На территории больницы зарегистрировано групповое заболевание – там 81 пострадавший. Практически половина из них – медицинские работки, 56 человек – это лица без клинических проявлений", – рассказал она.

Причиной вспышки Пеньковская назвала "низкую настороженность медперсонала".

"При приеме на лечение в данное учреждение от больных не требовали данные по обследованию на COVID-19, хотя это обязательное условие", – сказала она.

Она отметила, что продолжается эпидрасследование по данному факту.

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