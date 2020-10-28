Продажу билетов в города "красной зоны" возобновили из-за соблюдения "Укрзализныцей" карантинных требований, - Криклий
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныце" соблюдают карантинные требования. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок. Там контролировать это значительно труднее. Относительно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны - есть посадочные места. Надо более действенно осуществлять этот контроль", - подчеркнул Криклий.
На вопрос, могут ли в поездах вернуться к заполненности мест в шахматном порядке, министр ответил, что это вполне вероятно, если будет соответствующая рекомендация Минздрав.
Криклий также отметил, что на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям.
"Пассажирские перевозки до сих пор не вышли на стопроцентную загруженность, как в прошлом году. Дополнительные поезда по популярным направлениям - это вполне вероятно. Замечу, что пассажиры имеют теперь возможность покупать билеты за 90 дней, поэтому можно заранее планировать поездки", - добавил Криклий.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и другие города "красной зоны".