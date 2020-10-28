Продажу билетов в города "красной зоны" возобновили из-за соблюдения "Укрзализныцей" карантинных требований, - Криклий

В поездах могут вернуть заполненность мест в шахматном порядке, если будет соответствующая рекомендация Минздрава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныце" соблюдают карантинные требования. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок. Там контролировать это значительно труднее. Относительно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны - есть посадочные места. Надо более действенно осуществлять этот контроль", - подчеркнул Криклий.

На вопрос, могут ли в поездах вернуться к заполненности мест в шахматном порядке, министр ответил, что это вполне вероятно, если будет соответствующая рекомендация Минздрав.

Криклий также отметил, что на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям.

"Пассажирские перевозки до сих пор не вышли на стопроцентную загруженность, как в прошлом году. Дополнительные поезда по популярным направлениям - это вполне вероятно. Замечу, что пассажиры имеют теперь возможность покупать билеты за 90 дней, поэтому можно заранее планировать поездки", - добавил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и другие города "красной зоны".

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