За сутки в ВСУ выявлен 101 случай коронавируса, всего болеют 1 390 человек, - Командование Медсил
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки выявлен 101 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 25 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 7 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона, 65 военный мобильный госпиталь и Староконстантиновская ЦРБ - по 3 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь - по 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Николаевский военный госпиталь, 66 военный мобильный госпиталь и Смелянская ЦРБ - по 1 военнослужащему, Киевская городская больница - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 76 человек (Киевская область - 18 военнослужащих и 6 работников ВС Украины,
Одесская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область - 8 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Хмельницкая и Донецкая области - по 5 военнослужащих, Винницкая область - 4 военнослужащих, Харьковская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
Тернопольская область - 3 военнослужащих, Черкасская, Киевская и Полтавская области - по 2 военнослужащих, Черниговская, Николаевская, Львовская и Кировоградская области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии выздоровели - 3 828 человек, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 356 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 74 человека.