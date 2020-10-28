650 000 доз вакцины от гриппа завезут в Украину до декабря, - Степанов

Мировые производители только начали поставку в Украину вакцин от гриппа. В октябре и ноябре в страну планируют ввезти 650 тыс. доз вакцины.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году общее количество вакцин, которые собираются завезти на наш рынок мировые производители, это больше чем 650 000 доз. Это около 500 000 доз "Ваксигрип Тетра" (производитель - "Санофи Пастер"), вакцины производителя "Грин Кросс Корпорейшн" и вакцины "Абботт Биолоджикалз Б.В." из Нидерландов. Все эти вакцины будут завезены в течение октября-ноября. Уже начались поставки этой вакцины, и уже вакцина появляется в аптеках и медицинских учреждениях", - сказал Степанов.

По словам министра, в прошлом году прививку от гриппа сделали 238 тыс. украинцев.

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"Кроме того, у нас есть соответствующие средства, которые предусмотрены в бюджете, и мы сейчас закупаем вакцину за бюджетные средства, для того, чтобы провести иммунизацию, прививки групп риска, в том числе медицинских работников, работающих с больными коронавирус", - добавил Степанов.