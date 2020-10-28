Во второй тур выборов мэра Ужгорода выходят Андриив и Щадей, - глава городской ТИК Куберка

В Ужгороде, по предварительным данным подсчета голосов на городских УИК, во второй тур выборов мэра выходят действующий мэр Богдан Андриив (самовыдвижение) и Виктор Щадей ("Слуга народа").

Об этом в комментарии Укринформу сообщила председатель Ужгородской ТИК Руслана Куберка, передает Цензор.НЕТ.

"В Ужгороде, по предварительным данным подсчета голосов на городских УИК, по результатам голосования на должность городского головы в Ужгороде во второй тур выходят действующий мэр Богдан Андриив и Виктор Щадей. За Андрива, предварительно, проголосовали 9 143 избирателей, за Щадея - 6 472", - сообщила Куберка.

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