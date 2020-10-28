Новости • Коронавирус и карантин

Коллективного иммунитета не будет: антитела к COVID-19 живут всего несколько месяцев, - ученые

17 418102
Коллективного иммунитета не будет: антитела к COVID-19 живут всего несколько месяцев, - ученые
Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что со временем количество людей с антителами от коронавируса снижается.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Результаты исследования ставят под сомнение эффективность стратегии выработки коллективного иммунитета от коронавируса.

В исследовании приняли участие более 365 000 человек, которым три раза делали тесты на антитела в период с 20 июня по 28 сентября. За этот период антитела исчезли у 26% испытуемых. При этом из общего количества респондентов в начале эксперимента антитела обнаружили у 6%, а к началу второй волны COVID-19 в сентябре - у 4,4% протестированных.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая

При этом сокращение доли людей с антителами произошло во всех возрастных группах: больше всего сокращение антител наблюдалось у людей старше 75 лет, меньше всего - у людей 18-24 лет.

Результаты исследования позволяют предположить, что уровень иммунитета населения может снизиться в месяцы после первой волны эпидемии.

Также на Цензор.НЕТ: "Пошлите подальше тех, кто не верит в коронавирус и считает его легким гриппом. Держите за меня кулаки", - словацкий блогер Кметьо за 6 часов до смерти от COVID-19. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Rick Wandall
    Ну тогда и вакцина получается бесполезна, тем более наспех сделанная.
  • Max Tik
    Який зручний вірус - немає антитіл і карантином можна крутити як циган сонцем ... Чим більше вони п"здять тим менше їм вірять, скоро за слово карантин будуть бити на вулиці в зуби ...
  • Обычный человек
    Заголовок откровенно "желтый" и не соответствует действительности.

    Антитела живут несколько месяцев, да, но Т-лимфоциты, которые распознают вирус и дают команду на выработку антител Б-лимфоцитам, имеют иммунную память, согласно последним исследованиям, иммунная память, вырабатывается на десятилетия.
    Согласно анализу повторных заражений, коих, подтвержденных, около сотни на миллионы переболевших, подавляющее большинство не имеет симптомов, а те, кто имеют, переносят в мягкой, легкой форме.
    Ученые (Швеция, Япония, Канада, Великобритания) говорят, что они "спокойны" на счет повторного заражения.
    В некоторых регионах, группы населения уже выработали коллективный иммунитет и количество заражений резко начало снижаться - некоторые регионы Бразилии, Сингапур, Некоторые регионы Южной Америки, Нью-Йорк и много прочих.
    Для коллективного иммунитета нужно что бы переболело (согласно модели для конкретно SARScov2) от 50 до 61%.
    Летальность, по оценке ВООЗ и СиДиСи и других организаций, - от 0,3% до 0,8%, в зависимости от региона.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости