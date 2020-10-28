На территорию Беларуси не будут пускать граждан Украины, Литвы и Польши, - посол Украины в РБ Кизим

Белорусские пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию страны людей из трех соседних стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в республике Беларусь Игорь Кизим.

"Пограничники и другие структуры принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все же они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - отметил посол.

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