Мошенники ходят к луцким предпринимателям с "проверками" под видом инспекторов

Аферисты пришли на рынок под видом инспекторов Гоструда и пытались требовать документы у сотрудников. Свои действия мотивировали борьбой с зарплатами в конвертах.

Об этом сообщил начальник Управления Государственной труда в Волынской области Андрей Смоляров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, как только начинается информационная кампания о легализации трудовых отношений и заработной платы, к предпринимателям приходят мошенники, которые якобы собираются проводить проверку.

"Такие случаи не редкость. На ЛПУ (район в Луцке. - Ред.) недавно неизвестные люди требовали у работников рынка документы", - рассказал руководитель управления.

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Представитель Гоструда напомнил: настоящие инспекторы перед началом проверки должны предъявить служебные удостоверения и направления на проведение проверки конкретного работодателя. Если документы они не показывают, нужно вызывать полицию.