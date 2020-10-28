Кабмин сегодня заслушает отчет о причинах катастрофы Ан-26 под Чугуевом и займется вопросом тарифов на отопление

Кабинет Министров в среду на очередном заседании ознакомится с результатами расследования причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области.

Докладывать этот вопрос будет вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министры рассмотрят проект постановления о внесении изменений в порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Вопрос о внесении изменений в порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, произведенную с использованием природного газа для потребностей населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, ее транспортировку и поставки также может рассматриваться.

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В планах - изменения в положение о Национальной полиции. Могут быть внесены также изменения в порядок изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи, в перечень субъектов самолетостроения, относительно которых вводятся временные меры государственной поддержки.

Будет также одобрена Стратегия цифровой трансформации социальной сферы.

Участники заседания планируют создать Межведомственную рабочую группу по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения).

Министры должны согласовать ряд законопроектов, которые потом будут переданы на рассмотрение Верховной Рады, в частности: изменения в Кодекс гражданской защиты относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, изменения в некоторые законы относительно социальной защиты лиц пожилого возраста.

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Члены правительства также согласуют проект Указа Президента о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Национальной стратегии по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах на период до 2030 года".