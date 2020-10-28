Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова

Нацполиция в сотрудничестве с органами прокуратуры наладила системную работу в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом, цитируя слова генпрокурора Ирины Венедиктовой, на странице в сети Facebook сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Венедиктова заслушала отчет по расследованию коррупционных правонарушений и обсудила с участниками совещания актуальные вопросы по резонансным уголовным производствам этой категории.

"Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украина в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% количество осужденных. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны", - генпрокурор.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что объем совместной работы - колоссальный. А органы внутренних дел работают с прокуратурой, для того, чтобы снизить уровень коррупции в Украине и показать обществу результаты работы.

По категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд больше всего присвоений, растрат имущества или завладений им путем злоупотребления служебным положением - 1347, получение неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотребление властью или служебным положением - 147 и злоупотребление влиянием - 43.

По словам Председателя Нацполиции Клименко, в этом году также были составлены более 10 тыс. протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд.

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