Новости • Конституционный кризис

Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук

5 05116
Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук
При любом развитии событий вокруг решения Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и ст.366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, система декларирования, в том числе и электронного, продолжит действовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Чтобы там не было в решении Конституционного суда в деле об электронном декларировании, эту систему уже никто и никогда не отменит", - отметила нардеп.

По словам парламентария, даже в случае негативного сценария, если часть нормативной базы для электронного декларирования будет признана не отвечающей Конституции, "вместо этой части примем новую часть - чтобы ни у кого не было сомнения в этом".

"Это же не кто-то там о политических настроениях, которые могут меняться – это об обязанности государства быть честным и о принципиальных обещаниях нашим западным друзьям", - подчеркнула Кравчук.

"Поэтому коррупционеры, не расправляйте плечи. Вы или начнете жить честно и будете декларировать все, что надо, или останетесь с ответственностью согласно закону, и не надо обжаловать в Конституционном суде все, что видите вокруг себя – это вам не поможет", - подытожила Кравчук.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЕС" Геращенко о решении КС по НАПК: Неделю назад Зеленский в ВР заявил о крестовом походе против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис?

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • des_104
    ну и какой в ней смысл, если привлечь к ответственности нельзя?
  • Kristobal Juan
    Отмазка для обывателя. Толку от этого декларирования если теперь за незаконные активы не придется отвечать ?
  • SergTranscarpathian
    Усі розуміють чим зайняті слуги? В Україні кримінальний Закон має зворотню сили тільки у випадку поліпшення становища підозрюваного/обвинуваченого.
    Тоб-то, у випадку прийняття нового законодавства, усі хто вчинив цей злочин раніше, не несуть відповідальності. Тому брехлива декларація про Оман - декриміналізована, двоє суддів КСУ, що вчинили цей злочин теж, а для 73% лохів, буде знято шоу у парламенті, де слуги "ломають списи" і протягують зміни в Закон "в інтересах народу"...
    З чим я вас, 73% і вітаю. Усе, за що ви проголосували, стає реаліями.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости