На Одесчине во время пожара в жилом доме погибли двое детей, - ГСЧС
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В селе Новокрасное Одесской области утром 28 октября произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли двое детей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вызов в службу спасения 101 поступил в 09:57.
"По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание комнаты жилого дома на площади 30 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух детей, без признаков жизни (2 года и 8 месяцев)", - сообщили в ГСЧС.
По состоянию на 10:33 пожар был локализован, продолжаются работы по его ликвидации.
К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и одна единица основной пожарной техники. Причина пожара устанавливается.