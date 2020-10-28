15 граждан Украины умерли от COVID-19 за границей, - МИД
1 0863
Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 и 15 подтвержденных летальных случаях среди граждан Украины за рубежом.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на 23 октября зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания COVID-19 и 15 подтвержденных летальных случаях среди граждан Украины за рубежом", - сообщили в МИД.
Кроме того, сообщают дипломаты, по имеющимся данным, 158 граждан Украины за рубежом излечились от COVID-19.