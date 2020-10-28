Комитет Рады рассматривает три варианта законопроекта о медицинском каннабисе, - "слуга народа" Булах

На ознакомлении в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования находятся три законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях, единый текст документа парламентарии еще не наработали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявила нардеп "Слуги народа" Лада Булах.

"В нашем комитете на сегодня нет единого проекта закона о медицинском каннабисе. Как минимум, лично я видела три варианта. Над каким именно мы будем работать, пока не могу ответить. Но лично мне импонирует законопроект, который не только вносит изменения в постановление Министерства здравоохранения о разрешении использования лекарств из медицинского каннабиса, а (предусматривает. - Ред.) более широкое урегулирование этого вопроса: это внесение изменений в пять существующих законов и двух кодексов - Уголовного Административного - для того, чтобы Украина получила возможность для упавшего производства этих лекарств и использования для украинских граждан и даже для экспорта", - отметила Булах.

Напомним, ранее президент Зеленский 13 октября опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и ответить на пять важных для каждого вопросов. Один из них касался легализации медицинского каннабиса. По предварительным данным, одобрительно ответили на этот вопрос около 65% респондентов.

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