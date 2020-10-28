"Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, - Криклий

"Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, если такие рекомендации поступят от Министерства здравоохранения.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если количество заболеваемости COVID-19 продолжит расти, Минздрав может дать рекомендации о продаже билетов на поезда в шахматном порядке.

"Если будет соответствующая рекомендация Минздрава, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных", - сказал Криклий.

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