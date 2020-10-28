Вывернули краны, испортили технику: в новом терминале аэропорта "Запорожье" побывали вандалы, - горсовет

В открытом неделю назад новом пассажирском терминале международного аэропорта "Запорожье" вандалы испортили некоторые детали интерьера.

Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В уборных вывернули краны, сломали ручки и испортили технику операторов", - говорится в сообщении.

Запорожцев призвали бережно относиться к имуществу общины, вести себя ответственно и не совершать актов вандализма.

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Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу 19 октября. В первые дни здесь обслуживали только внутренние рейсы в Киев, а с 21 октября начали обслуживать и международные рейсы.

Кроме того, в аэропорту, в одном из первых в Украине проходит тестирование инклюзивная система, которая поможет улучшить уровень обслуживания людей с нарушениями слуха.