Европе грозит авиаколлапс из-за пандемии коронавируса: могут быть закрыты почти 200 аэропортов

Почти двум сотням аэропортов в Европе угрожает неплатежеспособность в ближайшие месяцы, поскольку связанный с коронавирусом кризис продолжает наносить ущерб отрасли.

Об этом объявила лоббистская ассоциация, которая продвигает коллективные интересы европейских аэропортов ACI EUROPE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как сообщает Politico.Организация заявляет, что Европе грозит коллапс значительной части ее авиатранспортной системы, если правительства не приложат больше усилий для поддержки сектора.

Всего в Европе 740 аэропортов. ACI Europe говорит, что в зоне риска – 193 из них. Ассоциация подчеркивает, что это в основном региональные аэропорты, которые помогают поддерживать около 277 тыс. рабочих мест.

"Через восемь месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми, а доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных затратах", – сказал генеральный директор ACI Europe Оливер Янковец.

Во вторник ACI Europe сообщила о снижении пассажиропотока в аэропортах Европы в сентябре на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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