За сутки от COVID-19 умерли 15 киевлян, выздоровели - 221, выявлены 563 новых случая, - Кличко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.
"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве на коронавирусом заболели еще 563 человека. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450", - сообщил Кличко .
Среди заболевших 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 19 девочек от двух до 17 лет. А также 228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 20 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 14 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 129, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 80 случаев.
"К сожалению, увеличивается у нас и количество больных, нуждающихся в госпитализации. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1866 больных коронавирусом, из них 39 детей. 494 пациента - в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 - на аппаратах ИВЛ. Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечит 491 больной", - отметил мэр Киева.